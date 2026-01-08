БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Запази

Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов" само за 6 часа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сняг затрудни сериозно движението в София. От полицията дори призоваха хората да не ползват автомобилите си. В страната временно изцяло затворен беше само пътя между Кнежа и Оряхово и то заради силно намалена видимост. Въпреки навяванията високопланинските проходи останаха проходими при зимни условия. Ограничено беше движението на тежки камиони между Варна и Добрич. Очаква се в цялата страна температурите тази нощ да паднат много под нулата.

489 снегорина почистват републиканската пътна мрежа. Пътищата се обработват със смеси против заледяване, тъй като ниските температури и спирането на снеговалежа създава риск от поледица. Шофьорите трябва да бъдат внимателни, особено във високопланинските части на страната. Заради преобърнат тир през деня за кратко беше затворен за движение пътя между Велико Търново и Павликени.

Обилният снеговалеж ограничи движението на тежки камиони по пътя между Варна и Добрич до почистването на снега. В следващите часове е възможно да се затварят за движение пътища там, където заради силен вятър има снегонавявания или слаба видимост.

Най-много затруднения както в ранните часове, така и през целия ден създаде тънката снежна покривка в столицата. Рано сутринта имаше проблеми и с градския транспорт, а през деня автобусите и тролеите се движеха със закъснения. От "Пътна полиция" дори призоваха хората в столицата да не излизат с автомобилите си. До следобед бяха регистрирани 30 катастрофи само със смачкани ламарини и за щастие без пострадали.

Непочистените тротоари в столицата пратиха 80 човека в "Пирогов" - и млади, и възрастни. 17 от тях остават в болницата и ще бъдат оперирани.

Повечето тротоари са прилежащи към жилищните сгради и хората са задължени да ги почистват. Това обаче се случва рядко и ледът остава там, докато не се разтопи сам.

"Еми трябва да чистим, ама аз излезнах в 5, 30 за работа, кога да почистя.

Имете ли график?

Има!"

"Вие ли изистихте пред магазина?

Да , няма кой друг - аз!"

И ако тротоарите пред домовете на хората са тяхно задължение за почистване, то общинските терени са задължение на Столичната община. Ето например стълбището на подлеза на Орлов мост, през целия ден остана в този вид.

"Доста трудно се слиза навсякъде, за съжаление София не е почистена отново!"

Снегът усложни и ситуацията със сутрешните задръствания, които от своя страна изнервиха част от шофьорите. До сбиване се стигна на булевард "Климент Охридски", където шофьор в нарушение извади бухалка в опит за саморазправа. В трафика се чакаше с часове.

"Огромно задръстване от "Надежда" до "Младост"2 за два часа."

30 леки катастрофи регистрираха от "Пътната полиция".

Георги Митев, отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи: "През целия ден имаше допълнителни екипи, за да подпомагат и да регулират движението на натоварените участъци и на улиците от второстепенната и третостепенната мрежа, където имаше сериозни затрудния поради падналата снежна маса."

109 снегорина чистеха улиците в София. Рано сутринта един от тях се запали край Волуяк. По-късно през деня машините влязоха и в малките улички, но повечето от тях по традиция останаха непочистени.

От "Електроразпределение Запад" съобщиха в късните следобедни часове, че в две области - Кюстендил и Плевен, са останали без ток общо три населени места с 509 клиента на дружеството.

По-късно от министерството на енергетиката съобщиха, че в цялата страна няма нито едно населено място, което да е без електрозахранване.

По темата работиха Иво Никодимов и Карина Караньотова.

#усложнена зимна обстановка #пътища

Последвайте ни

ТОП 24

Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
1
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
3
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
4
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Идват ледени дни
5
Идват ледени дни
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
6
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Общество

Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа" "Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
Чете се за: 02:37 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
81 години от Кървавата Коледа 81 години от Кървавата Коледа
5433
Чете се за: 01:55 мин.
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран
Чете се за: 01:50 мин.
По света
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ