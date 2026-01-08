Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Сняг затрудни сериозно движението в София. От полицията дори призоваха хората да не ползват автомобилите си. В страната временно изцяло затворен беше само пътя между Кнежа и Оряхово и то заради силно намалена видимост. Въпреки навяванията високопланинските проходи останаха проходими при зимни условия. Ограничено беше движението на тежки камиони между Варна и Добрич. Очаква се в цялата страна температурите тази нощ да паднат много под нулата.

489 снегорина почистват републиканската пътна мрежа. Пътищата се обработват със смеси против заледяване, тъй като ниските температури и спирането на снеговалежа създава риск от поледица. Шофьорите трябва да бъдат внимателни, особено във високопланинските части на страната. Заради преобърнат тир през деня за кратко беше затворен за движение пътя между Велико Търново и Павликени.

Обилният снеговалеж ограничи движението на тежки камиони по пътя между Варна и Добрич до почистването на снега. В следващите часове е възможно да се затварят за движение пътища там, където заради силен вятър има снегонавявания или слаба видимост.

Най-много затруднения както в ранните часове, така и през целия ден създаде тънката снежна покривка в столицата. Рано сутринта имаше проблеми и с градския транспорт, а през деня автобусите и тролеите се движеха със закъснения. От "Пътна полиция" дори призоваха хората в столицата да не излизат с автомобилите си. До следобед бяха регистрирани 30 катастрофи само със смачкани ламарини и за щастие без пострадали.

Непочистените тротоари в столицата пратиха 80 човека в "Пирогов" - и млади, и възрастни. 17 от тях остават в болницата и ще бъдат оперирани.

Повечето тротоари са прилежащи към жилищните сгради и хората са задължени да ги почистват. Това обаче се случва рядко и ледът остава там, докато не се разтопи сам.

"Еми трябва да чистим, ама аз излезнах в 5, 30 за работа, кога да почистя. Имете ли график? Има!"



"Вие ли изистихте пред магазина? Да , няма кой друг - аз!"

И ако тротоарите пред домовете на хората са тяхно задължение за почистване, то общинските терени са задължение на Столичната община. Ето например стълбището на подлеза на Орлов мост, през целия ден остана в този вид.

"Доста трудно се слиза навсякъде, за съжаление София не е почистена отново!"

Снегът усложни и ситуацията със сутрешните задръствания, които от своя страна изнервиха част от шофьорите. До сбиване се стигна на булевард "Климент Охридски", където шофьор в нарушение извади бухалка в опит за саморазправа. В трафика се чакаше с часове.

"Огромно задръстване от "Надежда" до "Младост"2 за два часа."

30 леки катастрофи регистрираха от "Пътната полиция".

Георги Митев, отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи: "През целия ден имаше допълнителни екипи, за да подпомагат и да регулират движението на натоварените участъци и на улиците от второстепенната и третостепенната мрежа, където имаше сериозни затрудния поради падналата снежна маса."

109 снегорина чистеха улиците в София. Рано сутринта един от тях се запали край Волуяк. По-късно през деня машините влязоха и в малките улички, но повечето от тях по традиция останаха непочистени.





От "Електроразпределение Запад" съобщиха в късните следобедни часове, че в две области - Кюстендил и Плевен, са останали без ток общо три населени места с 509 клиента на дружеството.

По-късно от министерството на енергетиката съобщиха, че в цялата страна няма нито едно населено място, което да е без електрозахранване.

По темата работиха Иво Никодимов и Карина Караньотова.