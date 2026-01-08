Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна. Въведено е временно ограничение на движението за автомобили над 12 тона, където са закъсали няколко камиона, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич.

Намалена видимост има още по пътищата към Силистра и Кардам.

От Областната дирекция на МВР - Добрич апелират да се ограничи пътуването извън населените места, ако не е наложително, предвид метеорологичните условия.

Усложнява се обстановката и в останалата част от областта, с изключение на крайбрежието.

За момента има и две леки катастрофи. От Областното пътно управление информират, че вече са изведени специализирани автомобили, които обработват пътните настилки против заледяване.