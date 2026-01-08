Превалутиране на картите за градски транспорт: Някои плащат повече, други по-малко в София

Обещанията, че цените на билетите и картите в столичния градски транспорт ще бъдат закръгляни в полза на пътниците след влизането в еврозоната са изпълнени само частично. Зрители на "По света и у нас" сигнализираха, че годишните карти, изплащани на вноски, не са по-евтини.

Преди обяд Илиян Коцев отива до пункт на Центъра за градска мобилност, за да плати втората си вноска за годишната карта за градски транспорт. Тя би трябвало да е 60 евро, тъй като превалутирането трябваше да е в полза на пътниците.

Илиян Коцев, главен асистент в БАН: "Като цената, която е обявена на сайта на ЦГМ, може би е подвеждаща, пише, че е на цена от 60 евро или 117,35 лева, това обаче, което се случи, е че заплатих 120 лева, даже 120 лв и 1 стотинка."

Оказва се, че цените не са еднавки за всички.



От Столичната община обясниха, че според наредбата картите на по-ниски цени важат от 1 януари 2026 година. Тоест превозните документи издадени през 2025 година остават по старите тарифи.



След нашето запитване от Центъра за градска мобилност публикуваха информация, че втората вноска за годишните карти издадени през миналата година ще е 61,36 евро, а за издадените след 1 януари - 60 евро.

Илиян Коцев, главен асистент в БАН: "Ще имаме пътници на две скорости - едните ще бъдат с малко по-скъпи карти, другите с малко по-евтини, не е изгладен този въпрос явно. Разликата е минимална, но те са малките неща, които дразнят гражданите."

Не е ясно точно колко души са засегнати от разликата в тарифите.