Протести в Минеаполис - демонстрации и бдения в памет на жертвите на федерални агенти

Протести и бдения бяха организирани в Съединените щати след фаталната стрелба по жена от служител на Имиграционната и митническа служба в Минеаполис.



Стотици участници в бдението в града скандираха „Кажете името ѝ!“ Жертвата е 37-годишната жителка на Минесота Рене Никол Гуд,майка на три деца. Тя е била в колата си с партньора си по време на стрелбата.

Служители на Републиканската партия, включително президентът Доналд Тръмп я определиха като самозащита. След инцидента кметът на Минеаполис поиска от имиграционните агенти да напуснат града. ФБР се оттегли от разследването на случая.