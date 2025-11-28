Кристиано Роналдо вероятно няма да пропусне мачовете от Световното, въпреки червен картон

Кристиано Роналдо най-вероятно няма да пропусне мачовете от Световното първенство, въпреки червения картон в квалификациите срещу Ирландия. Дисциплинарната комисия на FIFA го наказа с три мача, но две от срещите са условни с едногодишен изпитателен срок.

Така звездата на Португалия ще избегне по-тежка санкция и ще бъде на разположение за Мондиал 2026. Роналдо вече изтърпя реалната част от наказанието – една среща, по време на която Португалия победи Армения с 9:1, осигурявайки си място на финалите.