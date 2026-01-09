Детски футболен турнир със Стоичков в Етрополе

Футболната легенда Христо Стоичков ще събере футболната общност в Етрополе с детския футболен турнир Etropole Tournament 2026.

От 4 до 7 април 2026 година градът ще бъде домакин на надпревара, посветена на 60-годишния юбилей на Христо Стоичков. Турнирът ще събере детски отбори и футболни личности от България и чужбина, обединени от уважението към голямата игра и към един от най-успешните български футболисти.

Очакват се много емоции, оспорвани мачове, празнична атмосфера и специални изненади, които ще превърнат събитието в истински футболен празник за малки и големи.

Etropole Tournament 2026 е не само турнир, но и възможност за лична среща с Христо Стоичков, който е и почетен гражданин на града.

Организатор на събитието е ПФК Етрополе.