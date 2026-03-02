Арсенал спечели лондонското дерби с Челси във Висшата лига

Арсенал победи Челси с 2:1 и продължава похода си към титлата във Висшата лига. Хората на Микел Артета доминираха на терена през по-голямата част от мача и триумфираха на своя стадион „Емиратс“ в лондонското дерби, въпреки сериозната съпротива, която оказа съперникът им.

Челси завърши дербито и в намален състав, след като Педро Нето получи втори жълт картон и беше изгонен от съдията. И трите гола в срещата паднаха след корнери.

Арсенал бетонира върха с актив от 64 точки, пет пункта повече от Манчестър Сити, който обаче е с мач по-малко. Челси е на шеста позиция с 45 точки.