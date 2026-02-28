БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Бронз за Георги Джоргов на световното по биатлон за младежи

Българският биатлонист Георги Джоргов спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12,5 км на Световно първенство по биатлон за младежи, което се провежда в Германия.

Първото място в състезанието зае Рихардс Лозберс от Латвия, а втори финишира Тарас Тарасюк от Украйна. Георги Джоргов завърши трети, на малка разлика от победителя, след силно бягане и оспорвана надпревара до последните метри.

Медалът е сериозно постижение за младия българин и ясен знак за потенциала на българския биатлон при младежите. Успехът му показва, че страната ни има състезатели, способни да се борят за отличия на най-големите международни форуми.

