Григор Димитров пропусна мач на двойки в Акапулко

Първата ракета на България Григор Димитров и партньорът му на двойки Флавио Коболи от Италия не излязоха на корта за четвъртфиналния си мач на турнира АТР 500 в Акапулко, Мексико.

Така техните съперници Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико) продължиха напред без игра.

Григор дебютира в Мексико с новия си треньор Давид Налбандян, но отпадна още в първия кръг на единично след загуба от Теренс Атман. В турнира на двойки той и Коболи все пак успяха да спечелят мач в първия кръг.

Следващото участие на 34-годишния българин е на турнира Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който започва на 4 март в щата Калифорния.

