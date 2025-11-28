Робот помага при сърдечни операции в Берлин

В Берлин лекари демонстрираха как нов робот подпомага сърдечни операции, без да се налага отваряне на целия гръдния кош, което ускорява възстановяването на пациентите.

Сърдечният център „Шарите“ е извършил около 260 операции с робота „Да Винчи“. Хирургът управлява роботизираните ръце от конзола, а те повтарят движението на човешката китка вътре в тялото. За демонстрация медиците използват желирани мечета, показвайки прецизността на робота.

Центърът се подготвя за ново поколение роботи, което ще бъде пуснато догодина.