Втори ден фермерски протести блокират Гърция и границите с България

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
пълна часова блокада границата гърция заради стачката фермерите
Слушай новината

Втори ден Гърция е блокирана от протестиращи фермери, които затвориха основни пътища и гранични пунктове, включително и тези с България. Земеделците обявиха 48-часова блокада и спряха движението по ключови трасета.

Най-сериозно е положението на граничните пунктове Кулата – Промахон и Илинден – Ексохи. Там тежкотоварните камиони не се пропускат, а се образуват дълги опашки от чакащи автомобили.

Затруднения има и във вътрешността на страната. Земеделска техника е разположена край големи градове като Солун и Лариса, което допълнително усложнява трафика.

Фермерите протестират заради икономически проблеми и настояват за промени в политиките към земеделието.

Блокадите създават сериозни затруднения за транспорта, а властите призовават пътуващите да планират маршрутите си внимателно и да следят актуалната обстановка.

