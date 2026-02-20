БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
Зимни
Запази

Две българки сред 30-те най-добри в света в последната индивидуална дисциплина на Игрите в Милано/Кортина 2026.

лора христова милена тодорова историческо участие масовия старт олимпиадата
Слушай новината

Женският масов старт на 12.5 километра ще постави финал на индивидуалната програма в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

В събота от 15:15 часа българско време в Антхолц-Антерселва на старта ще застанат 30-те най-добрите състезателки. Сред тях, за първи път в историята ще присъстват и две българки.

Лора Христова и Милена Тодорова заслужиха място сред елита след силно и впечатляващо представяне при предишните си участия.

Лора Христова, която тази година навършва 23 години, вече донесе бронзов медал на България в индивидуалния старт на 15 км след безгрешна стрелба. Тя завърши 11-а в спринта и седма в преследването, където отново повали всичките 20 мишени. С едва един пропуск от 50 изстрела българката демонстрира най-висока ефективност на рубежа сред водещите състезателки в Игрите.

Тодорова от своя страна бе на крачка от подиума в спринта, където завърши четвърта, а в преследването финишира 14-а. 28-годишната биатлонистка показва стабилна скорост по трасето и опит при третото си участие на олимпийски форум. При по-чиста стрелба тя има потенциал да се намеси в борбата за отличията.

Председателят на БОК Весела Лечева изрази увереност преди масовия старт, след като двете българки си осигуриха място сред най-добрите 30 на Игрите.

"20 000 души в Антхолц-Антерселва отново аплодираха българските биатлонистки. Перфектна Лора Христова на стрелбището и седмо място в преследването, Милена Тодорова – 14-а. И двете заслужено ще стартират в масовия старт. Българският отбор влиза със самочувствие и показа, че е част от елита на тези Игри. Те показват най-доброто от България“, написа Лечева в социалните мрежи.

Лора Христова заяви пред БНТ, че подхожда към предстоящия старт със спокойствие и увереност.

"Целта ми беше да стрелям без грешка и го направих. Дадох всичко от себе си в бягането. Радвам се, че българският флаг е на челните позиции. Усещам, че мога да държа темпо с най-добрите и това ме мотивира за още“, коментира бронзовата медалистка в индивидуалната дисциплина.

Милена Тодорова също гледа с оптимизъм към финалната надпревара.

"Можеше по-добре на стрелбата от прав, но като цяло съм доволна. Справих се с напрежението и усещам, че формата ми се подобрява. Трябва да сме доволни - нещата вървят в правилната посока. Ще дам всичко от себе си и в масовия старт“, заяви тя.

До момента единствената българка, участвала в олимпийски масов старт, беше Екатерина Дафовска, която завърши осма в Торино през 2006 година. Сега страната ни прави нова крачка напред с двойно участие в най-престижната дисциплина.

Конкуренцията за златото ще бъде изключително сериозна. Сред фаворитките са трикратната олимпийска шампионка от тези Игри Жулия Симон, италианката Лиза Витоци, която спечели преследването, французойката Лу Жанмоно и норвежката Марен Киркайде - също с отличия от Милано/Кортина 2026.

Масовият старт събира най-постоянните и устойчиви състезателки в турнира - дисциплина, в която всяка грешка на стрелбището се наказва незабавно, а темпото по трасето рядко позволява наваксване.

Нов медал за България би означавал историческо постижение - второ отличие в женския биатлон на тези Игри и затвърждаване на позицията на страната ни сред водещите нации в дисциплината. След почти три десетилетия от олимпийската титла в Нагано българският биатлон отново е част от голямата сцена.

Женският масов старт на 12.5 км можете да проследите пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона - тази събота по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона - тази събота по БНТ 1 и БНТ 3
БНТ ще излъчи битката за последния комплект медали в...
Чете се за: 00:25 мин.
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Витози грабна златото пред Киркейде и Минкинен, ново силно...
Чете се за: 02:32 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Лора Христова #Милена Тодорова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Milano Cortina 2026

Гледайте полуфиналните битки в хокейния турнир при мъжете в ефира на БНТ
Гледайте полуфиналните битки в хокейния турнир при мъжете в ефира на БНТ
Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона - тази събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт в биатлона - тази събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.
Норвегия с нов исторически рекорд по златни медали на Зимни олимпийски игри Норвегия с нов исторически рекорд по златни медали на Зимни олимпийски игри
Чете се за: 00:55 мин.
Олимпийската шампионка Фрида Карлсон е под въпрос за масовия старт в Милано/Кортина Олимпийската шампионка Фрида Карлсон е под въпрос за масовия старт в Милано/Кортина
Чете се за: 01:10 мин.
Холивудски сценарий: завръщането на Алиса Лю към златото в Милано Холивудски сценарий: завръщането на Алиса Лю към златото в Милано
Чете се за: 05:17 мин.
"Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение "Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ