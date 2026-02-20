Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света

Женският масов старт на 12.5 километра ще постави финал на индивидуалната програма в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

В събота от 15:15 часа българско време в Антхолц-Антерселва на старта ще застанат 30-те най-добрите състезателки. Сред тях, за първи път в историята ще присъстват и две българки.

Лора Христова и Милена Тодорова заслужиха място сред елита след силно и впечатляващо представяне при предишните си участия.

Лора Христова, която тази година навършва 23 години, вече донесе бронзов медал на България в индивидуалния старт на 15 км след безгрешна стрелба. Тя завърши 11-а в спринта и седма в преследването, където отново повали всичките 20 мишени. С едва един пропуск от 50 изстрела българката демонстрира най-висока ефективност на рубежа сред водещите състезателки в Игрите.

Тодорова от своя страна бе на крачка от подиума в спринта, където завърши четвърта, а в преследването финишира 14-а. 28-годишната биатлонистка показва стабилна скорост по трасето и опит при третото си участие на олимпийски форум. При по-чиста стрелба тя има потенциал да се намеси в борбата за отличията.

Председателят на БОК Весела Лечева изрази увереност преди масовия старт, след като двете българки си осигуриха място сред най-добрите 30 на Игрите.

"20 000 души в Антхолц-Антерселва отново аплодираха българските биатлонистки. Перфектна Лора Христова на стрелбището и седмо място в преследването, Милена Тодорова – 14-а. И двете заслужено ще стартират в масовия старт. Българският отбор влиза със самочувствие и показа, че е част от елита на тези Игри. Те показват най-доброто от България“, написа Лечева в социалните мрежи.

Лора Христова заяви пред БНТ, че подхожда към предстоящия старт със спокойствие и увереност.

"Целта ми беше да стрелям без грешка и го направих. Дадох всичко от себе си в бягането. Радвам се, че българският флаг е на челните позиции. Усещам, че мога да държа темпо с най-добрите и това ме мотивира за още“, коментира бронзовата медалистка в индивидуалната дисциплина.

Милена Тодорова също гледа с оптимизъм към финалната надпревара.

"Можеше по-добре на стрелбата от прав, но като цяло съм доволна. Справих се с напрежението и усещам, че формата ми се подобрява. Трябва да сме доволни - нещата вървят в правилната посока. Ще дам всичко от себе си и в масовия старт“, заяви тя.

До момента единствената българка, участвала в олимпийски масов старт, беше Екатерина Дафовска, която завърши осма в Торино през 2006 година. Сега страната ни прави нова крачка напред с двойно участие в най-престижната дисциплина.

Конкуренцията за златото ще бъде изключително сериозна. Сред фаворитките са трикратната олимпийска шампионка от тези Игри Жулия Симон, италианката Лиза Витоци, която спечели преследването, французойката Лу Жанмоно и норвежката Марен Киркайде - също с отличия от Милано/Кортина 2026.

Масовият старт събира най-постоянните и устойчиви състезателки в турнира - дисциплина, в която всяка грешка на стрелбището се наказва незабавно, а темпото по трасето рядко позволява наваксване.

Нов медал за България би означавал историческо постижение - второ отличие в женския биатлон на тези Игри и затвърждаване на позицията на страната ни сред водещите нации в дисциплината. След почти три десетилетия от олимпийската титла в Нагано българският биатлон отново е част от голямата сцена.

Женският масов старт на 12.5 км можете да проследите пряко по БНТ 1 и БНТ 3.