Денят на палачинката в Англия

В Англия има ден, в който хората не просто ядат палачинки, а тичат с тях. Нарича се Денят на палачинката. Празникът е много стар и се отбелязва 47 дни преди Великден, точно преди началото на Великите пости.

В миналото това е бил последният ден, в който хората можели да ядат яйца, мляко и масло – основни съставки за палачинки.

Освен вкусен, денят е и много забавен. Жени, облечени като едновремешни домакини, тичат по улиците с тиган в ръка, подхвърляйки палачинка три пъти. Побеждава първата, която стигне до църквата и предаде палачинката.

В Уестминстърското абатство ученици се състезават да откъснат най-голямото парче от огромна палачинка, хвърляна високо над главите им. В някои градове се играе и традиционен уличен футбол без ясни правила и ограничения за броя на играчите.