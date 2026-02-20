БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 20.02.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Избраха нов генерален директор на БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия с три гласа „за“ при днешното гласуване.

Розовата долина вече е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО

Розовата долина е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО – място, което събира най-ценните традиции от цял свят. В долината от много години се отглеждат маслодайни рози и се прави розово масло, като уменията се предават от поколение на поколение.

СВЯТ

Денят на палачинката в Англия

В Англия има ден, в който хората не просто ядат палачинки, а тичат с тях. Нарича се Денят на палачинката. Празникът е много стар и се отбелязва 47 дни преди Великден, точно преди началото на Великите пости.

Европейският съюз въведе нови правила за интернет

Европейският съюз въведе нови правила за интернет, които целят повече сигурност за децата и по-малко измами онлайн. Новият Законодателен акт за цифровите услуги задължава социалните мрежи, търсачките и онлайн магазините по-бързо да премахват незаконно и опасно съдържание и да дават възможност на хората лесно да подават сигнали и жалби.

Повишен интерес към родния град на Шекспир след филма „Хамнет“

След излизането на филма „Хамнет“, повече хора посещават места, свързани с Уилям Шекспир в Стратфорд на Ейвън, Англия. Сред най-предпочитаните спирки е къщата на Ан Хатауей, съпругата на Шекспир.

Компания в Тунис поставя филтри за отпадъци в каналите за дъждовна вода

Стартъп компания в Тунис поставя метални филтри, наречени „зигофилтър“, в каналите за дъждовна вода. Целта е да се спират отпадъци като фасове, пластмасови бутилки и други боклуци, преди да достигнат до морето.

Корморан сам потърси помощ в спешно отделение в Германия

В германския град Бремен ранен корморан се появи пред входа на спешно отделение, кълвейки по стъклената врата, за да привлече внимание. Персоналът на болницата е разбрал, че птицата е в беда. Оказало се, че има въдица, увита около клюна, и кука, забита в долната челюст.

СПОРТ

Британската олимпийка Лизи Ярнолд с късометражен филм за красотата на природата

Най-великата британска зимна олимпийка Лизи Ярнолд се обедини с други британски звезди, за да отпразнува природата с нов късометражен филм. Двукратната олимпийска златна медалистка в скелетона пътува до Италия, за да заснеме филма „Скъпа природа“.

Необичайно хоби: Американските олимпийски биатлонистки се разтоварват с плетене

Американски биатлонистки в Италия намират необичаен начин да се разтоварят между тренировки и състезания. Марги Фрийд, Луси Андерсън и Дийдра Ървин плетат чорапи и шапки в свободното си време в Антерселва.

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: По света

Корморан сам потърси помощ в спешно отделение в Германия
Корморан сам потърси помощ в спешно отделение в Германия
Компания в Тунис поставя филтри за отпадъци в каналите за дъждовна вода Компания в Тунис поставя филтри за отпадъци в каналите за дъждовна вода
Чете се за: 00:35 мин.
Повишен интерес към родния град на Шекспир след филма „Хамнет“ Повишен интерес към родния град на Шекспир след филма „Хамнет“
Чете се за: 00:32 мин.
Европейският съюз въведе нови правила за интернет Европейският съюз въведе нови правила за интернет
Чете се за: 01:00 мин.
Денят на палачинката в Англия Денят на палачинката в Англия
Чете се за: 01:07 мин.
Тейлър Суифт е най-продаваният артист в света за 2025 година Тейлър Суифт е най-продаваният артист в света за 2025 година
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ