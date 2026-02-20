Новините 20.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Избраха нов генерален директор на БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия с три гласа „за“ при днешното гласуване.

Розовата долина вече е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО

Розовата долина е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО – място, което събира най-ценните традиции от цял свят. В долината от много години се отглеждат маслодайни рози и се прави розово масло, като уменията се предават от поколение на поколение.

СВЯТ

Денят на палачинката в Англия

В Англия има ден, в който хората не просто ядат палачинки, а тичат с тях. Нарича се Денят на палачинката. Празникът е много стар и се отбелязва 47 дни преди Великден, точно преди началото на Великите пости.

Европейският съюз въведе нови правила за интернет

Европейският съюз въведе нови правила за интернет, които целят повече сигурност за децата и по-малко измами онлайн. Новият Законодателен акт за цифровите услуги задължава социалните мрежи, търсачките и онлайн магазините по-бързо да премахват незаконно и опасно съдържание и да дават възможност на хората лесно да подават сигнали и жалби.

Повишен интерес към родния град на Шекспир след филма „Хамнет“

След излизането на филма „Хамнет“, повече хора посещават места, свързани с Уилям Шекспир в Стратфорд на Ейвън, Англия. Сред най-предпочитаните спирки е къщата на Ан Хатауей, съпругата на Шекспир.

Компания в Тунис поставя филтри за отпадъци в каналите за дъждовна вода

Стартъп компания в Тунис поставя метални филтри, наречени „зигофилтър“, в каналите за дъждовна вода. Целта е да се спират отпадъци като фасове, пластмасови бутилки и други боклуци, преди да достигнат до морето.

Корморан сам потърси помощ в спешно отделение в Германия

В германския град Бремен ранен корморан се появи пред входа на спешно отделение, кълвейки по стъклената врата, за да привлече внимание. Персоналът на болницата е разбрал, че птицата е в беда. Оказало се, че има въдица, увита около клюна, и кука, забита в долната челюст.

СПОРТ

Британската олимпийка Лизи Ярнолд с късометражен филм за красотата на природата

Най-великата британска зимна олимпийка Лизи Ярнолд се обедини с други британски звезди, за да отпразнува природата с нов късометражен филм. Двукратната олимпийска златна медалистка в скелетона пътува до Италия, за да заснеме филма „Скъпа природа“.

Необичайно хоби: Американските олимпийски биатлонистки се разтоварват с плетене

Американски биатлонистки в Италия намират необичаен начин да се разтоварят между тренировки и състезания. Марги Фрийд, Луси Андерсън и Дийдра Ървин плетат чорапи и шапки в свободното си време в Антерселва.