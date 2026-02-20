БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър

Иво Никодимов
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Андрей Янкулов свика заседание на Съвета следващия четвъртък

ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор по искане на правосъдния министър
Снимка: БТА
Служебният правосъден министър Андрей Янкулов свиква заседание на Висшия съдебен съвет следващия четвъртък. Предложението е пленумът на Съвета да разгледа въпроса с назначаването на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

В мотивите, с които Андрей Янкулов свиква заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, служебният правосъден министър сочи позицията на Наказателната колегия на ВКС, според която правомощията като изпълняващ функциите главен прокурор на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона от 21 юли 2025 г. и той не може да иска възобновяване на наказателни производства. И добавя редица решения и определения на различни съдебни състави, както във ВКС, така и в апелативни съдилища.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "И състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор е абсолютно нетърпимо за правовата държава, което съответно налага да се предприемат някакви действия, за да бъде преодоляно това състояние."

По тази причина и Андрей Янкулов се ползва от правото си като служебен министър да свика заседанието на ВСС, като предлага една точка в дневния ред - определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Висшия съдебен съвет е органа, който може да реши този въпрос. Аз мога да го отнеса до неговото внимание. Защо до Пленума на ВСС, а не до отделните му колегии е тема, която е подборно мотивирана в искането."

В мотивите Янкулов сочи, че изборът на изпълняващ функциите е аналогичен на избора на титуляр и по тази причина, не прокурорската колегия, а ВСС е компетентен да направи този избор.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Настоящето състояние на правосъдието в България е нетърпимо, защото имаме един период от над 6 месеца, в който Република България на практика няма легитимен главен прокурор."

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев коментира за "По света и у нас", че правосъдният министър има право да свика заседание на Пленума и добави, че ВСС е този, който ще вземе решение по предложението. Андрей Янкулов подчерта още, че ако ВСС потвърди виждането, че прокурорската колегия избира и.ф. главен прокурор, ще предприеме следващи действия.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "При това положение преминаваме нататък с другите възможности, които са за сезиране, след като Пленума отказва да се заеме с този въпрос, продължаваме нататък с другите възможности на сезиране на този орган, който те считат, че е компетентен."

Ако Пленумът приеме, че е компетентен да избира и.ф. Андрей Янкулов е готов със свое предложение.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Аз разбира се имам предвид, възможности за предложение за временно и.ф. на главен прокурор, но това как ще бъде направено това предложение, зависи до голяма степен от поведението на ВСС по този въпрос, който им е поставен."

Според Янкулов решението на ВАС, че правосъдният министър няма правен интерес да оспорва назначаването на и.ф. главен прокурор затруднява сезирането на съда отново.

