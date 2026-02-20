В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир в Русия и Украйна

Все още не е ясно кога и къде ще се проведе следващия кръг от тристранни преговори за Украйна. От Кремъл заявиха, че не могат да потвърдят дата и място. По-рано ТАСС съобщи, позовавайки се на свои източници, че разговорите ще се проведат следващата седмица в Женева. Според проучване на независимата социологическа организация "Левада център" една-трета от руснаците са били пряко засегнати от войната.

Така се прави камуфлажна мрежа за фронта - умение, което украинците усвоиха през последните 4 години. С изработката се занимават предимно възрастни жени, като Халина.

Халина: "Внукът ми се присъедини към армията в първите дни на войната. Тогава синът ми каза: как мога да стоя вкъщи, когато детето ми е на фронта. И той се записа в армията. Но от ноември от 2023 г. е в неизвестност."

Последните години от живота на Халина отразяват настъплението на руската армия. За 4 години тя три пъти е започвала живота си отначало, в нов град. Сега живее на стотици километри от родния си Времивка в Донбас - район, който вече е под руски контрол.

Халина: "Бягахме под огъня на ракети "Град". Никога не съм си представяла, че ще трябва да бягам от собствения си дом."

4 години след началото на войната, 4 милиона души продължават да са разселени в Украйна, а бежанците в чужбина са над 5 милиона.

Халина: "Страхувам се, че няма къде вече да избягам. Вижте, ракети летят навсякъде."

В Русия една-трета от анкетираните от "Левада център" смятат, че войната трябва да продължи.

Денис Волков, социолог от "Левада център": "Хората са склонни да не вярват в преговорите. Като цяло има по-малко вяра в споразумението. Затова расте броят на хората, които казват, че трябва да има по-мащабни военни операции, че конфликтът трябва да се реши на бойното поле."

Социолозите, обаче, регистрират и безраличие в Русия към случващото се на фронта.

Денис Волков, социолог от "Левада център": "Хората вече нямат психологическите ресурси постоянно да следят какво става на фронта, че там умират хора. Напоследък хората не са толкова фокусирани върху това, което се случва някъде далеч, а върху това, което се случва тук: дали получават заплатата си, дали имат достатъчно пари, за да си купят това, от което се нуждаят."

В Русия се е променило и отношението към Съединените щати.

Денис Волков, социолог от "Левада център": "Старата идея, че Съединените щати са главният злодей, е разклатена."

Социологическото проучване показва, че за руснаците Европа се е превърнала в основен враг.