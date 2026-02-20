БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
15:24, 20.02.2026
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
12:44, 20.02.2026
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
11:49, 20.02.2026
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
11:30, 20.02.2026
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
10:34, 20.02.2026 (обновена)
Чете се за: 06:20 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 20.02.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 20.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
11:50, 20.02.2026
Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при...
11:45, 20.02.2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
11:03, 20.02.2026
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за...
10:56, 20.02.2026
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна...
10:32, 20.02.2026
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
10:08, 20.02.2026
Микаела Шифрин: Имам още работа за вършене
09:50, 20.02.2026
Втори пореден ден без български емоции в Милано/Кортина
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
4
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
5
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
6
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Реклама
Най-четени
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 19.02.2026 г., 20:50 ч.
Днес на Игрите - 19.02.2026 г.
20:00, 19.02.2026
Спортни новини 19.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 19.02.2026
Спортни новини 18.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 18.02.2026
Спортни новини 18.02.2026 г., 12:35 ч.
12:35, 18.02.2026
Спортни новини 17.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 17.02.2026
Реклама
Водещи новини
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
15:17, 20.02.2026
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
12:09, 20.02.2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
10:32, 20.02.2026 (обновена)
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
11:03, 20.02.2026
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
11:44, 20.02.2026
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
13:07, 20.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
09:30, 20.02.2026
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
13:28, 20.02.2026
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ