Микаела Шифрин: Имам още работа за вършене

Микаела Шифрин смята, че има още работа за вършене до края на зимния сезон. Американката, която само преди дни завоюва титлата в слалома на Зимните олипийски игри в Милано и Кортина д.Ампецо усеща, че й предстои преход в нейния живот.
„Въпреки тези успехи с титлата тук и малкия глобус в слалома, все още съм доста ангажирана и имам работа за вършене. До края на сезона ми остават потенциално от четири до шест старта, искам да спечеля и големия глобус. Все още работа за вършене. Усещам, че ми предстои преход. Нещо, което ще се промени в живота ми, но не мога да кажа какво точно. Четири години са много време, но също така минават и много бързо, така че тепърва ще видим за следващите Игри“, каза скиорката.
„Много съм доволна от отбора и от начина, по който се представихме на тези Игри. Имаме невероятни позиции като отбор. Много медалисти на този форум сме невероятно ниво във всички спортове. Дойдох тук с голяма благодарност и вдъхновение, а и на самото състезание трябваше да покажа характер. Всичко беше специално. Да, имаше критики заради предишните ми провали на олимпийски игри, имаше напрежение. Стоиш в стартовата къща и гледаш надолу. Опитах се да се освободя от очакванията“, заяви Шифрин.
