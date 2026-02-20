БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Микаела Шифрин: Имам още работа за вършене

Алпийски ски
Усещам, че ми предстои преход, сподели американката, която само преди дни спечели своята трета олимпийска титла.

микаела шифрин
Микаела Шифрин смята, че има още работа за вършене до края на зимния сезон. Американката, която само преди дни завоюва титлата в слалома на Зимните олипийски игри в Милано и Кортина д.Ампецо усеща, че й предстои преход в нейния живот.

Въпреки тези успехи с титлата тук и малкия глобус в слалома, все още съм доста ангажирана и имам работа за вършене. До края на сезона ми остават потенциално от четири до шест старта, искам да спечеля и големия глобус. Все още работа за вършене. Усещам, че ми предстои преход. Нещо, което ще се промени в живота ми, но не мога да кажа какво точно. Четири години са много време, но също така минават и много бързо, така че тепърва ще видим за следващите Игри“, каза скиорката.

„Много съм доволна от отбора и от начина, по който се представихме на тези Игри. Имаме невероятни позиции като отбор. Много медалисти на този форум сме невероятно ниво във всички спортове. Дойдох тук с голяма благодарност и вдъхновение, а и на самото състезание трябваше да покажа характер. Всичко беше специално. Да, имаше критики заради предишните ми провали на олимпийски игри, имаше напрежение. Стоиш в стартовата къща и гледаш надолу. Опитах се да се освободя от очакванията“, заяви Шифрин.

Още от интервюто на Микаела Шифрин гледайте във видеото!

