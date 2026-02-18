Микаела Шифрин се качи на олимпийския връх за трети път

Микаела Шифрин спечели по категоричен начин олимпийската титла в слалома при жените от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Американката показа впечатляващо каране и за трети път в кариерата си се качи на олимпийския връх. Нейната първа титла бе слалома в Сочи през 2014 година, а през 2018 година взе златото и в гигантския слалом.

На трасето в Кортина най-успешната скиорка в цялата история на Световната купа постигна най-убедителната си победа, като изпревари втората Камий Раст от Швейцария с точно секунда и половина. Шифрин поведе в първия манш с време от 47.13 секунди, като бе с 0.82 секунди по-бърза от втората Лена Дюр и с точно една секунда пред Корнелия Йолунд. Дюр и Йолунд обаче отпаднаха във втория манш, като особено куриозно приключи надпреварата за германката, която пропусна още първата врата от втория манш.

След провала на двете Шифрин получи допълнително спокойствие и във втория манш завърши с време от 51.97 секунди, което бе второто най-добро. Нейният общ резултат от двата манша бе 1:39.10 минути.

Раст, която бе четвърта след първото спускане по трасето, остана 1.50 секунди, а с бронза се поздрави шведката Анна Свен Ларсон на 1.71 секунди от времето на Шифрин.