Ева Вукадинова: Микаела Шифрин заслужаваше да победи в слалома

Ева Вукадинова гостува в предаването "Днес на Игрите", за да коментира състезанията по ски алпийски дисциплини в Милано/Кортина 2026.

Бившата скиорка и участничка на Зимните Олимпийски игри в Пекин 2022 смята, че победата на Микаела Шифрин в слалома не е изненада.

"Честно казано, аз много се надявах тя да победи, тъй като след миналите олимпийски игри, тя го заслужаваше. Трябваше да покаже, че наистина е най-добра в тази дисциплина и го направи", каза Вукадинова.

"За мен тя е наистина много голямо вдъхновение, имам много голям респект към нея. Пожелавам й още дълги години още да показва най-доброто от себе си", добави бившата състезателка.

Тя коментира и разликата между топ състезателките и останалите.

"При нас всичко има значение. От екипировката до самия екип, който се грижи за тебе, до подготовка, до психика. Мога да дадам пример с екипите, с които ходят с по-големите състезатели. Те са с физиотерапевти, с психотерапевти. Доста стабилен екип от треньори имат. Също са вложени много повече финанси. Мисля, че оттам идва и самочувствието, което и по-добрите състезателки имат. Всичко има значение. Екипировката, ските, ваксата, абсолютно всичко", обясни Вукадинова.

Вукадинова сподели и мнението си за представянето на българската представителка Анина Цурбриген, която зае 41-о място в слалома днес, а в гигантския преди дни не успя да завърши.

"Нейното представяне, мисля, че беше сравнително добро. Тя все пак е със заден стартов номер. Аз на моята олимпиада бях с 63-и и заех 36-а позиция, и знам колко е трудно от заден номер. И като нямаш толкова опит на големи форуми, е наистина трудно. Но тя, мисля, че кара доста добре. Важното е тя да е доволна от себе си", каза Ева Вукадинова.

