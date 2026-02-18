БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентина Димитрова: Имахме доста големи шансове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Биатлон
Запази

Не съм доволна от моето представяне, сподели биатлониската, която записа олимпийски дебют на италианска земя.

Валентина Димитрова: Имахме доста големи шансове
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Валентина Димитрова смята, че българската щафета е имала доста големи шансове за още по-добро представяне на 4 по 6 километра на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българките приключиха на 12-то място,

Пред БНТ Димитрова отбеляза, че не е доволна от своето представяне.

Имахме доста големи шансове, но явно ни трябва още някой старт, за да можем да привикнем към позициите, понеже нещо, което не ни се случва много често. Просто трябва още малко, за да свикнем с емоцията“, бяха нейните първи думи.

Тя коментира и представянето си при своя дебют на най-големия спортен форум.

Мога да кажа, че съм щастлива от преживяването. Това е нещо по-различно за мен. Разбира се, не съм доволна от моето представяне, но все пак това ми е за първи път. Има още много възможности, в които може да се докажем“, добави състезателката.

Биатлониската пожела палци на Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт.

Пожелавам им успех. Разбира се, добри и чисти стрелби, те го могат. В бягането също са на топ ниво, така че за тях няма да бъде проблем“, завърши Димитрова.

Повече от интервюто с Валентина Димитрова можете да гледате във видеото!

Свързани статии:

Женската щафета на България по биатлон завърши на 12-о място, титлата е за Франция
Женската щафета на България по биатлон завърши на 12-о място, титлата е за Франция
За Лора Христова и Милена Тодорова, които се представиха отлично на...
Чете се за: 04:25 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #"Днес на Игрите" #Милано/Кортина 2026 #Валентина Димитрова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
5
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Специално за БНТ

Боран Хаджиев: Можем да очакваме всичко от Милена Тодорова и Лора Христова
Боран Хаджиев: Можем да очакваме всичко от Милена Тодорова и Лора Христова
Ева Вукадинова: Микаела Шифрин заслужаваше да победи в слалома Ева Вукадинова: Микаела Шифрин заслужаваше да победи в слалома
Чете се за: 02:22 мин.
Анина Цурбриген: Беше битка до края, със смесени чувства съм Анина Цурбриген: Беше битка до края, със смесени чувства съм
Чете се за: 01:40 мин.
Весела Лечева: Българският биатлон бележи невероятен скок в последните две години Весела Лечева: Българският биатлон бележи невероятен скок в последните две години
Чете се за: 01:15 мин.
Мария Здравкова: Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт Мария Здравкова: Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт
Чете се за: 01:42 мин.
Милена Тодорова: Дано имаме шанс за добро класиране Милена Тодорова: Дано имаме шанс за добро класиране
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ