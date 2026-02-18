Валентина Димитрова: Имахме доста големи шансове

Валентина Димитрова смята, че българската щафета е имала доста големи шансове за още по-добро представяне на 4 по 6 километра на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българките приключиха на 12-то място,

Пред БНТ Димитрова отбеляза, че не е доволна от своето представяне.

„Имахме доста големи шансове, но явно ни трябва още някой старт, за да можем да привикнем към позициите, понеже нещо, което не ни се случва много често. Просто трябва още малко, за да свикнем с емоцията“, бяха нейните първи думи.

Тя коментира и представянето си при своя дебют на най-големия спортен форум.

„Мога да кажа, че съм щастлива от преживяването. Това е нещо по-различно за мен. Разбира се, не съм доволна от моето представяне, но все пак това ми е за първи път. Има още много възможности, в които може да се докажем“, добави състезателката.

Биатлониската пожела палци на Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт.

„Пожелавам им успех. Разбира се, добри и чисти стрелби, те го могат. В бягането също са на топ ниво, така че за тях няма да бъде проблем“, завърши Димитрова.

Повече от интервюто с Валентина Димитрова можете да гледате във видеото!