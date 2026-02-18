БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Китай започна световен турнир по битки между андроиди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Китай стартира световният турнир Ultimate Robot Knockout Legend, в който се състезават човекоподобни роботи от различни държави. В надпреварата участват андроиди, създадени от университети, компании и научни центрове от цял свят. Голямата награда е златен шампионски пояс на стойност 10 милиона юана.

Събитието привлече вниманието на известни личности. Легендата на тайландския бокс Буакау Банчамек дори излезе на ринга срещу робота T-800.

Турнирът показва колко бързо се развиват технологиите и как роботите все по-често навлизат в сфери, които доскоро бяха запазени само за хората.

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
5
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: По света

Шофьор на автобус в Лондон радва пътниците с балончета
Шофьор на автобус в Лондон радва пътниците с балончета
В Англия вече се изработват престижните статуетки за наградите БАФТА В Англия вече се изработват престижните статуетки за наградите БАФТА
Чете се за: 00:55 мин.
Астрофизици показаха нови впечатляващи кадри от „Стълбовете на сътворението“ Астрофизици показаха нови впечатляващи кадри от „Стълбовете на сътворението“
Чете се за: 00:42 мин.
Новините 18.02.2026 г. Новините 18.02.2026 г.
Чете се за: 03:45 мин.
Дело срещу социалните мрежи: Зукърбърг пред съд за безопасността на Фейсбук Дело срещу социалните мрежи: Зукърбърг пред съд за безопасността на Фейсбук
Чете се за: 00:47 мин.
Виенският оперен бал отново представи своите дебютанти Виенският оперен бал отново представи своите дебютанти
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ