В Китай започна световен турнир по битки между андроиди

В Китай стартира световният турнир Ultimate Robot Knockout Legend, в който се състезават човекоподобни роботи от различни държави. В надпреварата участват андроиди, създадени от университети, компании и научни центрове от цял свят. Голямата награда е златен шампионски пояс на стойност 10 милиона юана.

Събитието привлече вниманието на известни личности. Легендата на тайландския бокс Буакау Банчамек дори излезе на ринга срещу робота T-800.

Турнирът показва колко бързо се развиват технологиите и как роботите все по-често навлизат в сфери, които доскоро бяха запазени само за хората.