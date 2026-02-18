Новините 18.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

153 години от гибелта на Васил Левски

Днес в Карлово е кулминацията на проявите, посветени на 153 години от гибелта на Васил Левски. Родственици на Апостола продължават да пазят спомена за него в родния му град.

Изложбата „Фантастични умове“ отличава българските шампиони по науки

В централното фоайе на СУ „Св. Климент Охридски“ беше открита пътуващата изложба „Фантастични умове“. Тя представя успехите на българските олимпийски отбори по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрономия, география и изкуствен интелект.

СВЯТ

В Китай започна световен турнир по битки между андроиди

В Китай стартира световният турнир Ultimate Robot Knockout Legend, в който се състезават човекоподобни роботи от различни държави. В надпреварата участват андроиди, създадени от университети, компании и научни центрове от цял свят.

Астрофизици показаха нови впечатляващи кадри от „Стълбовете на сътворението“

Астрофизиците показаха нови кадри от едно от най-красивите места в космоса – „Стълбовете на сътворението“. Те са част от мъглявината Орел и се намират се в съзвездието Змия, на около 7000 светлинни години от Земята.

В Англия вече се изработват престижните статуетки за наградите БАФТА

В Англия вече се изработват престижните статуетки за наградите БАФТА, които ще бъдат връчени на 22 февруари 2026 г. и ще отличат най-добрите национални и чуждестранни филми за 2025 г. Церемонията ще се проведе в Royal Festival Hall в Лондон.

Шофьор на автобус в Лондон радва пътниците с балончета

Рики Рийд е автобусен шофьор, който носи с себе си пистолет за сапунени балончета. Преди да потегли, той „благославя“ автобуса, пускайки балончета вътре и навън.

СПОРТ

Историята на олимпийския огън в Милано

Олимпийският огън символизира мир, единство и връзката между древните и съвременните игри. Игрите в Милано-Кортина са първите с два жертвеника, които ще горят до края на състезанието. Пред Арката на мира в Милано всяка вечер се събират хиляди хора, за да наблюдават олимпийския огън, вдъхновен от сложните възлови мотиви на Леонардо да Винчи.

Какви нови телевизионни технологии правят Олимпийските игри по-вълнуващи от всякога

В днешно време изкуственият интелект, дроновете и облачните системи променят начина по който гледаме и преживяваме Олимпийските игри. Новите технологии помагат за предоставянето на повече разказване на истории, заяви главният изпълнителен директор на Olympic Broadcasting Services (OBS) Янис Екзархос.

Снуп Дог спечели златен медал за забавление на Зимните олимпийски игри 2026

Известният рапър Снуп Дог, почетен треньор на отбора на САЩ, получи специалната награда за смелостта си да пробва всичко. В Доломитите той сложи ски за първи път, спусна се по олимпийската писта и веднага след това олимпийската легенда Пикабо Стрийт му връчи златния медал.