Съвета за мир на Тръмп - Кой ще присъства на учредителното заседание?

Ден преди учредителното заседание на Съвета за мир - Евросъюзът проучва възможностите да подкрепи новосъздадените транснационални структури за преходно управление на Газа, декларира документ на общността, цитиран от Ройтерс.



Заместник-председателят на Еврокомисията Дубравка Шуица ще присъства на събитието утре във Вашингтон в качеството си на наблюдател. С такъв статут са и Чехия, Словакия, Италия и Полша.

Във Вашингтон се събират представителите на около 20 държави. На лидерско равнище ще участват Унгария, Румъния, Албания, Армения, Косово, страни от Южна Америка и ислямския свят.

България ще се включи на министерско равнище заедно със страни като Гърция, Кипър, Турция, Беларус, Израел. Германия, Франция, Великобритания и Русия няма да присъстват.