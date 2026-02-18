БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Съвета за мир на Тръмп - Кой ще присъства на учредителното заседание?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Ден преди учредителното заседание на Съвета за мир - Евросъюзът проучва възможностите да подкрепи новосъздадените транснационални структури за преходно управление на Газа, декларира документ на общността, цитиран от Ройтерс.

Заместник-председателят на Еврокомисията Дубравка Шуица ще присъства на събитието утре във Вашингтон в качеството си на наблюдател. С такъв статут са и Чехия, Словакия, Италия и Полша.

Във Вашингтон се събират представителите на около 20 държави. На лидерско равнище ще участват Унгария, Румъния, Албания, Армения, Косово, страни от Южна Америка и ислямския свят.

България ще се включи на министерско равнище заедно със страни като Гърция, Кипър, Турция, Беларус, Израел. Германия, Франция, Великобритания и Русия няма да присъстват.

#Съвет за мир #Доналд Тръмп #ЕС

