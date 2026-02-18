БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?

У нас
Министерски съвет сграда
Снимка: Архив/БТА
Ясен е съставът на служебния кабинет с премиер Андрей Гюров. Трима вицепремиери и 19 министерства ще има в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Вицепремиер и министър на правосъдието ще бъде Андрей Янкулов.Той е бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи и на правосъдието, адвокат, експерт в неправителствения "Антикорупционен фонд".

За вицепремиер за честни избори Андрей Гюров е избран Стоил Цицелков – граждански активист и наблюдател на изборни процеси, свързан с инициативи за прозрачност и изборна честност.

Вицепремиер по европейските средства ще е Мария Недина – тя е експерт по управление на европейски програми с дългогодишен опит в координацията и контрола на еврофондове.

Финансов министър в кабинета Гюров ще бъде Георги Клисурски – финансист с опит в публичните финанси и бюджетната политика.

Министър на вътрешните работи ще е Емил Дечев – юрист и бивш заместник-министър на правосъдието, работил по антикорупционни и съдебни реформи.

За външен министър е избрана Надежда Нейнски – дългогодишен дипломат и бивш външен министър на България с опит в евроатлантическата интеграция.

Министър на регионалното развитие и благоустройството ще е Ангелина Тодорова-Бонева. Тя е експерт по регионална политика и управление на европейски инфраструктурни програми. Тя има бакалавърска степен от Оксфорд, Великобритания, и магистратура „Европейски науки“ от университета в Грац, Австрия.

Транспортен министър ще бъде Корман Исмаилов – политик и общественик с опит в парламентарната дейност и транспортните политики. Той е бивш председател на младежката организация на ДПС до 2009 година. Напуска партията след скандал с Ахмед Доган.

За социален министър Гюров избра Хасан Адемов – лекар по професия и дългогодишен председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Единственият член на кабинета "Желязков", който остава и в служебното правителство на същия пост ще бъде този на отбраната Атанас Запрянов – генерал от резерва с опит като заместник-министър на отбраната и експерт по военна политика.

За министър на иновациите е посочена Ирена Младенова – специалист по управление на проекти и иновационни политики с опит в бизнес средата.

Очаквано образователното министерство поема Сергей Игнатов – историк и университетски преподавател, заемал поста министър на образованието в предходно правителство.

Здравен министър ще бъде Михаил Околийски – експерт по обществено здраве и дългогодишен представител на международни здравни организации в България.

Постът министър на културата поема отново Найден Тодоров – диригент и директор на Софийската филхармония с международна кариера. Той заемаше същия пост и в служебния кабинет на Димитър Главчев.

За министър на земеделието Гюров посочи Иван Христанов – предприемач и бивш заместник-министър на земеделието с опит в аграрния сектор.

Министър на околната среда и водите ще е Юлиян Попов – експерт по климатични политики и устойчиво развитие с международен опит.

Министър на икономиката Ирина Щонова – икономист с опит в индустриалната политика и развитието на малкия и средния бизнес. Била е заместник-министър на икономиката и индустрията в редовното правителство на Николай Денков.

Министър на енергетиката ще бъде Трайчо Трайков – до днес - кмет на район "Средец" в столицата, икономист и бивш министър на икономиката и енергетиката в първия кабинет на Бойко Бориков с експертиза в енергийния сектор. Бил е и кандидат за президент през 2016 година.

Министър на електронното управление Георги Шарков – специалист по киберсигурност и дигитална трансформация с академичен и консултантски опит.

Министър на туризма Ирена Георгиева – дългогодишен експерт в Министерството на туризма и настоящ заместник-министър с ресор европейски програми.

Министър на младежта и спорта Димитър Илиев – многократен шампион по автомобилни ралита и активен общественик в спортния сектор. Вече е заемал поста в кабинета на Николай Денков.

