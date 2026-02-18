БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Това каза кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров след като представи състава на кабинета пред президента Илияна Йотова.

„Провеждал съм разговорите самостоятелно. Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет“, каза Андрей Гюров.

От думите му стана ясно, че реформата в съдебната ситема е важна за служебния кабинет.

"С акцента, който поставяме с г-н Янкулов, даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея. Г-н Янкулов като човека, който е водил разследването по „Осемте джуджета“, има както моралните така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа.“

#състав кабинет #нов служебен премиер #Андрей Гюров

Водещи новини

Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отвориха за движение автомагистрала “Тракия” Отвориха за движение автомагистрала “Тракия”
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ