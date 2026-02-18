Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет

Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Това каза кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров след като представи състава на кабинета пред президента Илияна Йотова.

„Провеждал съм разговорите самостоятелно. Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет“, каза Андрей Гюров.

От думите му стана ясно, че реформата в съдебната ситема е важна за служебния кабинет.