Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Това каза кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров след като представи състава на кабинета пред президента Илияна Йотова.
„Провеждал съм разговорите самостоятелно. Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет“, каза Андрей Гюров.
От думите му стана ясно, че реформата в съдебната ситема е важна за служебния кабинет.
"С акцента, който поставяме с г-н Янкулов, даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея. Г-н Янкулов като човека, който е водил разследването по „Осемте джуджета“, има както моралните така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа.“