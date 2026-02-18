БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров представи пред държавния глава Илияна Йотова състав на служебното си правителство.

Министър-председател - Андрей Гюров

Заместник министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янкулов

Заместник министър-председател по европейските средства - Мария Недина

Заместник министър-председател за честни избори - Стоил Цицелков

Министър на финансите - Георги Клисурски

Министър на вътрешните работи - Емил Дечев

Министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов

Министър на отбраната - Атанас Запрянов

Министър на външните работи - Надежда Нейнски

Министър на образованието и науката - Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването - Михаил Околийски

Министър на културата - Найден Тодоров

Министър на околната среда и водите - Юлиан Попов

Министър на земеделието и храните - Иван Христанов

Министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова

Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Министър на енергетиката - Трайчо Трайков

Министър на електронното управление - Георги Шарков

Министър на туризма - Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта - Димитър Илиев

Основната задача пред новото служебно правителство е провеждането на предсрочните парламентарни избори. Преди седмица държавният глава възложи на Гюров да състави кабинет, след като при консултациите с парламентарните партии никой не прие да състави правителство в рамките на 51-вото Народно събрание.

Илияна Йотова, президент на Р. България: "Аз ще издам указ за назначаване на вашия служебен кабинет и ще очаквам вашата клетва пред Народното събрание. И ще издам указ за провеждане на парламентарни избори на 19 април 2026 г."

#кабинета "Гюров" #Андрей Гюров #служебен кабинет #правителство

