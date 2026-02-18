НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Изборите ще са на 19 април, потвърди президентът Йотова
Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров представи пред държавния глава Илияна Йотова състав на служебното си правителство.
Министър-председател - Андрей Гюров
Заместник министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янкулов
Заместник министър-председател по европейските средства - Мария Недина
Заместник министър-председател за честни избори - Стоил Цицелков
Министър на финансите - Георги Клисурски
Министър на вътрешните работи - Емил Дечев
Министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева
Министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов
Министър на отбраната - Атанас Запрянов
Министър на външните работи - Надежда Нейнски
Министър на образованието и науката - Сергей Игнатов
Министър на здравеопазването - Михаил Околийски
Министър на културата - Найден Тодоров
Министър на околната среда и водите - Юлиан Попов
Министър на земеделието и храните - Иван Христанов
Министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов
Министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова
Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова
Министър на енергетиката - Трайчо Трайков
Министър на електронното управление - Георги Шарков
Министър на туризма - Ирена Георгиева
Министър на младежта и спорта - Димитър Илиев
Основната задача пред новото служебно правителство е провеждането на предсрочните парламентарни избори. Преди седмица държавният глава възложи на Гюров да състави кабинет, след като при консултациите с парламентарните партии никой не прие да състави правителство в рамките на 51-вото Народно събрание.
Илияна Йотова, президент на Р. България: "Аз ще издам указ за назначаване на вашия служебен кабинет и ще очаквам вашата клетва пред Народното събрание. И ще издам указ за провеждане на парламентарни избори на 19 април 2026 г."