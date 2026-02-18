БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Пер-Матиас Хьогмо: В Разград има повече сняг от Норвегия, но теренът ще бъде в отлично състояние

Спорт
Старши треньорът на Лудогорец сподели очакванията си за мача с Ференцварош.

Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вярва, че неговият отбор се подобрява с всеки изминал мач и се надява на успех срещу унгарския Ференцварош в утрешния първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

Срещата започва в 22:00 часса на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

"В последните седмици претърпяхме развитие във всички аспекти на играта. Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача, подобряваме се все повече, вдигаме темпото с топката, което е важно срещу подобни отбори, които разчитат на персонална опека в защита", каза Хьогмо на пресконференцията преди мача.

Наставникът отличи качествата на противниковия отбор.

"Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни. Ференцварош е солиден отбор, добре организиран, физически силен, има ясно изграден стил на игра. Трябва да сме силни в единоборствата и да ги пресираме", каза още Хьогмо.

Преди пресконференцията норвежецът се включи в почистването на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена".

"Говорих сутринта с треньора на Бодьо/Глимт, които играят с Интер в Шампионска лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Бодьо, но в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", каза още Хьогмо.

Полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте е силно мотивиран разградчани да вземат реванш от Ференцварош за отпадането от този съперник в квалификациите на Шампионска лига миналото лято.

"Това, че загубихме от Ференцварош, ни мотивира още повече да ги победим сега. Намираме се в добра форма, имаме качества и сме уверени, че може да спечелим", каза Дуарте.

#Пер-Матиас Хьогмо #Лудогорец

Контузията на Кирил Десподов се оказва по-сериозна от първоначалните прогнози, може да отсъства още три седмици
Контузията на Кирил Десподов се оказва по-сериозна от първоначалните прогнози, може да отсъства още три седмици
УЕФА започва разследване на скандала на мача Бенфика - Реал Мадрид УЕФА започва разследване на скандала на мача Бенфика - Реал Мадрид
Чете се за: 01:00 мин.
Душан Косич: Ще подходим с уважение към мачовете с Арда Душан Косич: Ще подходим с уважение към мачовете с Арда
Чете се за: 01:12 мин.
Димитър Божкилов: Ще направим всичко възможно да отстраним ЦСКА от Купата на България Димитър Божкилов: Ще направим всичко възможно да отстраним ЦСКА от Купата на България
Чете се за: 02:47 мин.
Ивайло Петков: Целта на Арда е класиране в евротурнирите Ивайло Петков: Целта на Арда е класиране в евротурнирите
Чете се за: 00:50 мин.
Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача Бойко Величков: По-добре е, че ще срещнем Лудогорец в два мача
Чете се за: 01:00 мин.

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров" Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
