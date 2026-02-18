Пер-Матиас Хьогмо: В Разград има повече сняг от Норвегия, но теренът ще бъде в отлично състояние

Старши треньорът на Лудогорец сподели очакванията си за мача с Ференцварош.
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вярва, че неговият отбор се подобрява с всеки изминал мач и се надява на успех срещу унгарския Ференцварош в утрешния първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.
Срещата започва в 22:00 часса на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.
"В последните седмици претърпяхме развитие във всички аспекти на играта. Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача, подобряваме се все повече, вдигаме темпото с топката, което е важно срещу подобни отбори, които разчитат на персонална опека в защита", каза Хьогмо на пресконференцията преди мача.
Наставникът отличи качествата на противниковия отбор.
"Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни. Ференцварош е солиден отбор, добре организиран, физически силен, има ясно изграден стил на игра. Трябва да сме силни в единоборствата и да ги пресираме", каза още Хьогмо.
Преди пресконференцията норвежецът се включи в почистването на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена".
"Говорих сутринта с треньора на Бодьо/Глимт, които играят с Интер в Шампионска лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Бодьо, но в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", каза още Хьогмо.
Полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте е силно мотивиран разградчани да вземат реванш от Ференцварош за отпадането от този съперник в квалификациите на Шампионска лига миналото лято.
"Това, че загубихме от Ференцварош, ни мотивира още повече да ги победим сега. Намираме се в добра форма, имаме качества и сме уверени, че може да спечелим", каза Дуарте.