Усложнена е зимната обстановка и в североизточна България. Заради обилния снеговалеж в Добрич, Тутракан и Разградска област обявиха неучебен ден за учениците. Онлайн обучение въведоха в част от училищата в Силистра. На места са отменени и честванията по повод годишнината от гибелта на Васил Левски.



За около 5 часа без електрозахранване останаха град Ветово и село Писанец. Заради натрупалия сняг се наложи промяна в маршрутите на част от автобусните линии на градския транспорт.

Затруднено остана движението и в отделни квартали, заради закъсали леки автомобили и паднали дървета.

Няма населени места без водоподаване и телекомуникации. Без проблеми е преминаването по Дунав мост между Русе и Гюргево.