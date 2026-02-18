БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Политически реакции за състава на служебното правителство

Милена Кирова
Всичко от автора
У нас
Не закъсняха и политическите реакции за състава на служебния кабинет. Чуха се обвинения за обвързаности на министри с политически формации и НПО организации.

Този кабинет е лична отговорност на президента Йотова, смятат от ГЕРБ-СДС.

Костадин Ангелов, заместник- председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Нямаме проблем с нито един от министрите. Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки. Ще видим те дали ще бъдат разбрани.

БНТ: Защо според вас има такива намигания?

Защото идеята според мен на кабинета, който се прави, е той да има за цел определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани и да спечелят изборите."

Лидерът на “Възраждане” определи кабинета на Гюров като слаб, непрофесионален и плод на пазарлък.

Костадин Костадинов, председател на “Възраждане”: "Тествана е една бъдеща формула за управление, която включва ПП-ДБ, хора, посочвани преди това от Радев в негови кабинети, представители, свързвани с ГЕРБ и депутати от АПС. Ако това е формулата за управление нищо добро не чака България. Министърът на правосъдието е меко казано противоречива фигура. Министърът на външните работи е пълен потрес. Не знам, имам чувството, че сме в някакъв музей на восъчните фигури. Това е мумия на прехода."

От " ДПС - Ново начало" отбелязаха, че съставът на служебния кабинет беше приет от президента за по-малко от минута без коментар и възражения.

Искра Михайлова, "ДПС - Ново начало": "Имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем: служебният кабинет на президента Йотова - Сорос - Петрохан. След излезлите вчера материали от МВР - в състава на кабинета виждаме хора, които са свързани с цялата афера “Петрохан”. Видяхме това, което предупреждавахме и вас, че кабинетът ще бъде тясно свързан с политически сили, политическа сила основно. Цялата отговорност е на президента Йотова."

ИТН също видяха обвързаности на министрите с политически формации и неправителствени организации.

Станислав Балабанов, ИТН: "Служебното правителство можем спокойно да го кръстим "Петрохан". Защото вицепремиерът е юристът на Антикорупционния фонд. Доган стана добър. Бащата на Пеевски получава властта през задния вход в момента с двама министри. В кабинета прозира тясно влияние на ПП като почнем от Министър-председател, който им беше шеф на ПГ, минем през НПО организации, които са правили всичко възможно да прикрият педофилския скандал в Петрохан."

Отговорът на ПП-ДБ, към които бяха основните критики. Николай Денков изтъкна, че очакват всеки от министрите да се справи със задачите пред него.

Николай Денков, ПП-ДБ: "Аз не виждам ярки политически фигури. Това, което виждам е опит всеки от тези министри да разбира от работата, за която е назначен и да има опит. Почти всички познавам. С голяма част от тях съм работил.

БНТ: Вашите опоненти в НС твърдят, че се тества предварително една бъдеща шарена коалиция - вас, АПС, проекта на Радев?

Няма нищо вярно в това. Като човек, който е съставял кабинет знам, че не е лесно да се направи балансиран кабинет от компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи. Дано е успял."

Останалите формации не коментираха.

#кабинетът "Гюров" #нов кабиент #политически реакции

