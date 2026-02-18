БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен вятър и снеговалежи следобед
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Силен вятър и снеговалежи следобед

У нас
Предупреждение за много силен северозападен вятър остава в сила в цялата страна. В областите с код оранжево са възможни пориви до около 90 – 100 км/ч.

До вечерта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще продължи да вали сняг. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и в западните и централните части от страната ще се установява предимно слънчево време.

Максималните температури ще бъдат между 0° и 8°, в София - около 3°.

През нощта вятърът ще отслабне, в повечето места ще стихне и сутринта на изолирани места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост.

Утре минималните температури в почти цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София - минус 4°, на места в Южна България – около нулата, по Черноморието – от минус 1° до 2°.

През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа силен южен вятър и максималните температури съществено ще се повишат. В повечето райони се очакват стойности между 7° и 12°, в София – около 8°. По-ниски ще останат температурите утре, едва около 5° - 6°, в Североизточна България.

За разлика от днес, утре по Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са от 7° до 10°. Температурата на морската вода е от 5° до 7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по северните склонове – временно силен южен вятър.

Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 5°, минус 6°.

В петък затоплянето ще продължи. Ще духа умерен, в Източна България и районите на север от планините - силен южен вятър. След слънчевото начало на деня, облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, в северните и планинските райони – от дъжд и сняг.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен североизточен вятър и температурите ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна, но главно в Южна България ще има слаби валежи от сняг или дъжд и сняг.

В неделя вятърът ще отслабне, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури съществено ще се понижат, а но максималните ще тръгнат нагоре.

