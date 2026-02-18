БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Тодорова: Дано имаме шанс за добро класиране

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Милена Тодорова коментира пред БНТ участието си в женската щафета в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Днес и трасето е много бързо, и всичко се случва много бързо и затова се надявам, аз така използвах малко повече допълнителни патрони, но имаше малка разлика от прострелката. Смятам, че се справих добре и по трасето и на стрелбището. Надявам се и другите момичета да се справят по-добре на стрелбището от мен, и да имаме шанс за добро класиране.

Това каза Милена Тодорова пред БНТ, след като приключи участието си в женската щафета в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

"Днес мисля, че имахме много добри ски и си проличава по беговите времена", добави тя.

Тодорова ще участва и в масовия старт в събота.

"Просто се надявам да покажа най-доброто от себе си", каза още българката.

Вижте интервюто във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Милена Тодорова

