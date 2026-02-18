Женската щафета на България по биатлон завърши на 12-о място, титлата е за Франция

Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова в женската щафета на България на 4 по 6 километра завършиха на 12-о място на Олимпийските игри в Милано/Кортина. Титлата спечели квартетът на Франция.

Те финишираха за 1:14:49.9 час, след като направиха две наказателни обиколки и използваха десет допълнителни патрона при стрелбата.

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Христова направи страхотен първи пост. Тя беше перфектна двете си стрелби и излезе първа по трасето за последната си обиколка с 5.8 секунди аванс пред шведката Лин Гестблом.

По нея 22-годишната българката все пак беше задмината от Гестблом и от германката Юлия Танхаймер, като предаде трета на втория пост на Милена Тодорова с пасив от само 5.5 секунди зад водачката от защитаващия титлата си от Пекин 2022 квартет на Швеция Ана Магнусон.

Четвъртата от спринта Тодорова използва три допълнителни патрона от легнал и падна на седмо място след първата си стрелба на 22.2 секунди зад първата Франциска Пройс (Германия). Със силно ски бягане 28-годишната българка стопи половината от изоставането и влезе трета за втората стрелба от прав. В нея тя пропусна петия изстрел, но с един допълнителен патрон свали и последната мишена и излезе четвърта по последната си обиколка на 10.9 секунди зад повелата колоната Юни Арнеклеви (Норвегия).

Тодорова показа, че се намира в страхотна функционална форма и предаде втора на Мария Здравкова на третия пост с пасив от едва 7 десети от секундата след изненадващата лидерка Байба Бендика от Латвия, но трета на малко повече от секунда след българката тръгна сребърната олимпийска медалистка в спринта Осеан Мишлон от квартета на шампионките в щафетите от последните две Световни първенства Франция.

Здравкова използва допълнителен патрон от легнал, но все пак излезе от стрелбището трета с 33.2 зад Мишлон.

За втората си стрелба от прав българката влезе пета, но свали само три мишени с осемте си патрона и трябваше да прави две наказателни обиколки. Така тя изпадна до 12-ото място на малко повече от 2 минути зад лидерката от Франция, а в последствие предаде на същата позиция на Валентина Димитрова на две минути и половина.

Олимпийската шампионка от индивидуалния старт Жулия Симон пое щафетата на Франция със сериозен аванс от 46.6 секунди пред квартета на Швеция.

22-годишната Димитрова стреля прецизно от легнал и остана 12-а, но вече на над три минути зад Симон, която пък имаше малко над минута аванс зад най-близката си преследвачка Хана Йоберг от Швеция.

С два допълнителни патрона българката повали всички мишени от прав и излезе отново 12-а по последната обиколка на почти 4 минути зад водачката Симон.

Французойката беше перфектна от прав и не остави шансове на конкурентките си и финишира за 1:10:22.7 час, с което заслужи второто си злато от Милано-Кортина 2026.

Йоберг задържа второто място за Швеция на 51.3 секунди, а Марен Киркеайде финишира трета на 1:07.6 минута за световните вицешампионки от Норвегия и взе трети олимпийски медал от състезанията в Антхолц-Антерселва след златото в спринта и среброто в преследването.

В крайна сметка Димитрова запази 12-ото място и пресече финалната линия на 4.27.2 минути зад шампионките.