Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет

Вера Александрова от Вера Александрова
У нас
Седмица след като получи мандата, Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова министрите,които е поканил в служебното правителство. Тя се съгласи, че не е било лека задача.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Още повече вие заявихте преди няколко дни, че поемате цялата отговорност за това. Очакванията на българските граждани са много големи. Няма да имате толеранс от 100 дни, даже струва ми се, че няма да имате и 100 минути. Най-важната задача е подготовката на честни и според законите на страната, парламентарни избори."

Президентът Йотова отново посочи, че министърът на вътрешните работи трябва да проведе смела битка със злоупотребите преди и по време на изборите.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Едновременно с това, заедно с ЦИК да създадете условия, така че организацията на изборите да не засенчва, да не заглушава предизборната кампания на политическите партии. Ние като български граждани искаме да знаем техните идеи, техните предложения, за да направим своя информиран избор."

Подчерта също, че очаква честно и почтено взаимодействие с останалите институции, без политически пристрастия да продължи работата по случая "Петрохан".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това е един голям залог, много по-голям от едно служебно правителство, от избори от мнозинства, защото става дума за България. От вашите действия до голяма степен ще зависи дали ще направим първите стъпки, достатъчно категорични, ясни, сериозни, за да можем да върнем доверието на българите в цялата система за сигурност. Зная, че ще бъде много трудно, но не е невъзможно."

Президентът очаква от служебното правителство да се справи с рисковете, свързани с енергийната система, цените, доходите, както и да продължи работата за получаване на европейските средства. Според нея страната ни трябва да има твърди национални позиции,които да защитава пред партньорите. А пред медиите Андрей Гюров обясни как е подбрал министрите.

Андрей Гюров, предложен за служебен министър-председател:
БНТ:"Имаше ли политически натиск при формиране на служебното правителството?
- Провеждал съм разговорите самостоятелно, нося цялата отговорност за всички министри, които са в този кабинет."

Желанието за реформата в съдебната система е основанието му да избере Андрей Янкулов за вицепремиер и министър на правосъдието.

Андрей Гюров, предложен за служебен министър-председател: "Даваме ясен знак за важността на съдебната система и реформите в нея. Г-н Янкулов, човекът,който е водил разследването по "8-те джуджета" има както моралните, така и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши тази работа."

Според Гюров, между установените нарушения по време на изборите и наказанията за виновните, нишката се къса. Целта е предложеният за вътрешен министър Емил Дечев, който е наказателен съдия, да нормализира този процес.

Андрей Гюров, предложен за служебен министър-председател: "Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което ние виждаме в предишните избори, включително и в решението на КС е, че някъде се къса нишката от това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че г-н Дечев ще свърже тези две неща и ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения, които бъдат извършени по време на изборите. От друга страна, беше много важно вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия и не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или че ще подпомага с действията си определен проект."

За първи път ще има вицепремиер, който да следи за честността на вота. Това е знак, че се разчита и на активността на гражданското общество, обясни Гюров.

Андрей Гюров, предложен за служебен министър-председател: "Това означава, че ние вярваме, че тези избори, за да бъдат честни и за да осигурим спокойствие е много важно не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но също и ангажираността и участието на гражданите. Г-н Цицелков е човек, който дълго време е в гражданския съвет към ЦИК и в този случай той ще осигури тази връзка, познава изборния процес в детайли и ще помогне за осигуряването на честни избори."

Част от министрите са хора тясно свързани с политически партии, за тях Гюров увери, че ги е избрал, воден единствено от експертизата им и отзивите на хората в бранша. Относно препоръката на президента за случая "Петрохан" заяви.

Андрей Гюров предложен за служебен министър-председател: "Ние вярваме, че трябва да има пълна информация и да оставим професионалистите да си свършат работата."

Президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде укази за назначаване на служебното правителството и насрочване на извънредните избори на 19 април.

#одобряване #президентът Илияна Йотова #Андрей Гюров #дата #служебен кабинет #избори

