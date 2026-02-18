БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
В Карлово отбелязват 153 години от гибелта на Апостола

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
У нас
България се прекланя пред Апостола на свободата Васил Левски, човекът, който превърна своята мечта в свято дело. В родния му град започна възпоменателната церемония по повод 153 години от неговата гибел.

В Карлово, както всяка година, са се събрали много хора от цялата страна пред паметника на Апостола.

Преди 153 години Апостолът тръгва към бесилото, но не и към забрава. Той оставя след себе си завет – България да бъде „чиста и свята република“, държава на закона, честта и равенството.

Реч ще произнесе председателят на парламента Рая Назарян.

Възпоменателната церемония ще завърши с поднасяне на венци и цветя в знак на признание за живота и делото на Левски.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Христозова

