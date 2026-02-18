В Англия вече се изработват престижните статуетки за наградите БАФТА, които ще бъдат връчени на 22 февруари 2026 г. и ще отличат най-добрите национални и чуждестранни филми за 2025 г. Церемонията ще се проведе в Royal Festival Hall в Лондон.

Трима работници в металолеярна в Брейнтрий подготвят маските, като изливат разтопен бронз при температура от около 1200 градуса в специални пясъчни форми. След изстиване, всяка статуетка преминава през внимателна обработка и дълго полиране, за да се постигне перфектен блясък без никакви дефекти.

Директорът на леярната обяснява, че понякога се налага едно и също място да бъде полирано отново и отново, докато се получи идеален завършек.