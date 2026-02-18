Изложбата „Фантастични умове“ отличава българските шампиони по науки

В централното фоайе на СУ „Св. Климент Охридски“ беше открита пътуващата изложба „Фантастични умове“. Тя представя успехите на българските олимпийски отбори по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрономия, география и изкуствен интелект.

В изложбата са показани отличията и постиженията на учениците, представяли България на международни олимпиади по науки през последната година.

„Фантастични умове“ е пътуваща изложба, която ще бъде представена и в други градове, за да запознае повече хора с успехите на младите български таланти.