БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:12 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какви промени в училище предлагат от Синдикат „Образование“?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази

Идеите включват нов учебен предмет, повече психолози и забрана на телефоните

просветното министерство предлага забрана телефоните училище
Слушай новината

Промени в българското образование предлагат от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. В своя позиция те настояват за различни мерки, които според тях могат да подобрят учебната среда.

Сред предложенията са въвеждането на нов учебен предмет „Добродетели и религии“, възможност учениците отново да повтарят първи клас и връщане на оценките в началния етап. От синдиката предлагат и забрана на телефоните в училище, както и ограничаване на социалните мрежи за подрастващите.

Друга идея е основното образование отново да завършва след 8. клас.

От организацията настояват още за по-малко ученици в паралелките, отпадане на външното оценяване в 4. и 10. клас и повече психолози и педагогически съветници в училищата.

Сред предложенията са и преминаване към едносменен режим на обучение, както и национална стратегия за привличане и задържане на учители и мерки срещу стреса и професионалното прегаряне сред тях.

От синдиката се обявяват и против идеята училищните дворове и спортни зали да се използват безплатно от хора от квартала, защото според тях това може да доведе до щети и допълнителни разходи за училищата.

Последвайте ни

ТОП 24

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
2
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
3
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
4
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
5
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
6
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: У нас

Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания
Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания
83 години от спасяването на българските евреи 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 00:42 мин.
Цените на горивата и у нас се покачват заради войната в Близкия изток Цените на горивата и у нас се покачват заради войната в Близкия изток
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 10.03.2026 г. Новините 10.03.2026 г.
Чете се за: 03:15 мин.
Тийнейджърите спят все по-малко, показва проучване Тийнейджърите спят все по-малко, показва проучване
Чете се за: 01:15 мин.
Кампания за помощ на улични котки започна в София Кампания за помощ на улични котки започна в София
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан" Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Учениците до 18 години в Пловдив да пътуват безплатно, предлага...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ