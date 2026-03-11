Какви промени в училище предлагат от Синдикат „Образование“?

Промени в българското образование предлагат от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. В своя позиция те настояват за различни мерки, които според тях могат да подобрят учебната среда.

Сред предложенията са въвеждането на нов учебен предмет „Добродетели и религии“, възможност учениците отново да повтарят първи клас и връщане на оценките в началния етап. От синдиката предлагат и забрана на телефоните в училище, както и ограничаване на социалните мрежи за подрастващите.

Друга идея е основното образование отново да завършва след 8. клас.

От организацията настояват още за по-малко ученици в паралелките, отпадане на външното оценяване в 4. и 10. клас и повече психолози и педагогически съветници в училищата.

Сред предложенията са и преминаване към едносменен режим на обучение, както и национална стратегия за привличане и задържане на учители и мерки срещу стреса и професионалното прегаряне сред тях.

От синдиката се обявяват и против идеята училищните дворове и спортни зали да се използват безплатно от хора от квартала, защото според тях това може да доведе до щети и допълнителни разходи за училищата.