Какви нови телевизионни технологии правят Олимпийските игри по-вълнуващи от всякога

В днешно време изкуственият интелект, дроновете и облачните системи променят начина по който гледаме и преживяваме Олимпийските игри. Новите технологии помагат за предоставянето на повече разказване на истории, заяви главният изпълнителен директор на Olympic Broadcasting Services (OBS) Янис Екзархос.

В Милано-Кортина 2026 OBS продуцира около 6500 часа съдържание. Моделите, базирани на изкуствен интелект, помагат на продуцентския екип да проследи и развие историите.

Една от най-големите новости е внедряването на изкуствен интелект по време на пряко предаване. Използва се за анализ на видео на живо, отделяйки спортистите от заобикалящата ги среда, така че движенията да могат да бъдат разбити и показани по-ясно.

Тези системи захранват стробоскопични повторения на забавен каданс, където движението на сноубордист може да бъде замразено и наслоено кадър по кадър, създавайки 360-градусов изглед.

Днес, вместо да разчита на големи външни камиони за излъчване и сървъри на място, OBS използва облачни системи за обработка и разпространение на съдържание дистанционно.

В Милано-Кортина вече се използват дронове, особено такива с изглед от първо лице. За разлика от конвенционалните, те са по-малки, по-бързи и се управляват от пилоти с видеоочила, което им позволява да летят с прецизност при много високи скорости.