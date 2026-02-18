Анина Цурбриген: Беше битка до края, със смесени чувства съм

Щастлива съм, че завърших и успях да се преборя с всички грешки. Малко съм тъжна, че не успях да карам по начина, по който тренирах. Това каза Анина Цурбриген, която представя България в алпийските ски на Зимните олимпийски игри. Скиорката завърши на 41-о място в слалома.

"Трудно беше и в първия и във втория манш. Беше битка до края. В момента съм със смесени чувства. Щастлива съм, че завърших и направих резултат за България. Но съм малко ядосана, че не карах така, както исках", обясни тя.

Цурбриген участва и в гигантския слалом, но не успя да завърши.

"Усещах голямо напрежение по време на гигантския слалом, защото знаех, че е възможно и целта ми беше да вляза в първите трийсет. Трябваше да поема рискове, но те не се отплатиха. Започнах с енергия и всичко, но вложих прекалено много риск", каза Анина.

Тя вече гледа към следващите олимпийски игри.

"Надявам се, че ще мога да се завърна след четири години с нова енергия. Да използвам опита от тези няколко дни. Беше много вдъхновяващо и ми напомни колко много работа имам да свърша още. За това ще работя здраво, ще се боря и ще се опитам да подобрявам карането си, за да бъда по-бърза следващия път.

