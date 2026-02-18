Анина Цурбриген завърши на 41-во място в слалома в Милано/Кортина

Състезаващата се за България швейцарка Анина Цурбриген се класира на 41-во място в слалома на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Тя приключи на 10.70 секунди от победителката, като даде 47-мо време в първия манш и 41-во във втория.

Олимпийски шампион стана Микаела Шифрин. Най-успешната скиорка в цялата история на Световната купа показа впечатляващо каране и за трети път в кариерата си се качи на олимпийския връх.

Днес на трасето в Кортина тя постигна най-убедителната си победа, като изпревари втората Камий Раст от Швейцария с точно секунда и половина. Шифрин поведе в първия манш с време от 47.13 секунди, като бе с 0.82 секунди по-бърза от втората Лена Дюр и с точно една секунда пред Корнелия Йолунд. Дюр и Йолунд обаче отпаднаха във втория манш, като особено куриозно приключи надпреварата за германката, която пропусна още първата врата от втория манш.

След провала на двете Шифрин получи допълнително спокойствие и във втория манш завърши с време от 51.97 секунди, което бе второто най-добро. Нейният общ резултат от двата манша бе 1:39.10 минути.

Раст, която бе четвърта след първото спускане по трасето, остана 1.50 секунди, а с бронза се поздрави шведката Анна Свен Ларсон на 1.71 секунди от времето на Шифрин.