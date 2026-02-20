БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени

Снимка: Татяна Добролюбова
Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени, сам човек в планината е изключително опасно. За това предупреди Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба в ефира на "Денят започва".

Вчера имаше щастлива развръзка - след мащабна спасителна операция беше намерен невредим мъж, прекарал 4 дни без храна в Стара планина.

Сигналът за изчезването е подаден от негови близки, след като няколко дни не успели да се свържат с него. По предварителна информация туристът е тръгнал от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил видян край „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува в заслона „Голям Кадемлия“.

"Мъжът е прекарал четири нощи, пет дни в неизвестност. От събота е в планината, с ясна идея къде отива и с ясното съзнание, че времето може да се влоши и да не може да излезе от заслон „Голям Кадемлия“. Той си е имал план. За съжаление, нямахме информация дали е жив и здрав, но неговите близки се притесниха, както и хижарят, който го е очаквал и беше подал сигнал. Трябва да отбележа, че в този случай работихме прекрасно със служителите на Национален парк „Централен Балкан“, за което им благодарим", каза Емил Нешен.

Той подчерта, че мъжът е опитен планинар и поредица от правилни решения е подпомогнала оцеляването му, но голямата грешка е, че е тръгнал сам в планината.

"Разбрахме, че той познава района в детайли, корав планинар е и е вземал много правилни решения – с изключение на това, че е тръгнал сам."

Според думите на Нешев, ако човек спазва принципите на планинарството, трябва предварително да обяви маршрута си пред близките.

"Благодарение на предварителната информация знаехме какъв е маршрутът и предприехме издирване именно там. По един от тези маршрути успяхме да открием човека."

Динамичното време бързо променя условията в планините и създава опасности.

"Последните седмици, бих казал, допринесоха за изключително опасни условия в планините, благодарение на големия снеговалеж, дъжд и много бурния, силен вятър във високите части на планината, който с транспортната си роля създава условия за образуване на т.нар. снежни дъски - натрупване на сняг в подветрените склонове. Въобще обстановката във високата част на планината е много сериозна, така че определено можем да алармираме и да кажем: "Хора, внимавайте."

Директорът на ПСС обобщи, че на много места в Европа този сезон е имало фатални инциденти в планините.

"В цяла Европа в момента, се случват подобни неща. Много хора, независимо от условията и от предупрежденията, създават рискови ситуации. За съжаление, сезонът е много лош и в Европа като цяло, с много смъртни случаи вследствие на активирани лавини. Проблемът е в познаването на терена и в познаването на условията – да прецениш, да направиш правилната преценка докъде можеш да стигнеш и кога наистина става прекалено опасно и не трябва да се предприемат такива рискове. Това е тънката нишка."

Нешев подчерта, че никога не можеш да разчиташ само на екипировката.

"Тя може да подпомогне шанса ти да оцелееш и да бъдеш открит, но в никакъв случай няма да те спаси. Човешката преценка е основна."

Вижте целия разговор във видеото

#планината #съвети #ПСС #планинска спасителна служба

