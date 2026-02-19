БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция

Мъжът е попаднал в тежки зимни условия, приютил се е в заслон, като не е приемал храна 4 дни

щастлива развръзка изчезнал турист стара планина беше открит невредим мащабна спасителна операция
Изчезнал турист в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина, бе открит невредим след мащабна спасителна операция.

Сигналът за изчезването е подаден от негови близки, след като няколко дни не успели да се свържат с него. По предварителна информация туристът е тръгнал от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил видян край „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува в заслона „Голям Кадемлия“.

По данни на спасителите мъжът е имал опит като турист, но въпреки това е бил блокиран заради тежки зимни условия. Той е успял да оцелее 4 денонощия.

Приютил се е в заслон, като не е приемал храна 4 дни. В акцията по издирването се включиха екипи на Планинската спасителна служба, служители на парка и беше използвана модерна техника – дрон, УТВ и АТВ машини, които са осигурили достъп до труднодостъпни и заснежени райони. Няма опасност за живота на туриста.

