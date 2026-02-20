Влакът на "Евровизия" потегли от Виена. Австрийските държавни железници представиха специално брандиран локомотив с дизайна на конкурса.

Той ще се движи не само в Австрия, но и по маршрути в Германия, Унгария и Швейцария, като посланик на песенната надпревара.

70-ото издание на "Евровизия" ще се проведе за трети път в Австрия. Двата полуфинала са на 12 и 14 май, а големият финал е на 16 май, когато Виена ще се превърне в огромна сцена. Очаква се конкурсът да привлече половин милион посетители в града - домакин. България също е представена.