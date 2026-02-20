БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влакът на "Евровизия" потегли от Виена

Ива Стойкова
По света
Влакът на "Евровизия" потегли от Виена. Австрийските държавни железници представиха специално брандиран локомотив с дизайна на конкурса.

Той ще се движи не само в Австрия, но и по маршрути в Германия, Унгария и Швейцария, като посланик на песенната надпревара.

70-ото издание на "Евровизия" ще се проведе за трети път в Австрия. Двата полуфинала са на 12 и 14 май, а големият финал е на 16 май, когато Виена ще се превърне в огромна сцена. Очаква се конкурсът да привлече половин милион посетители в града - домакин. България също е представена.

