Остава в сила предупреждението за опасно високи води на река Тунджа край Елхово

Предупреждение за влошаване на времето и интензивни валежи. За днес е обявен жълт код в четири области в Южна България - Благоевград, Пазарджик, Кърджали и Смолян. В тези райони се очакват до 35 литра на квадратен метър.

Предупреждение за покачване на нивото на река Тунджа в района Елхово изпратиха до местните власти от МОСВ.

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа към НИМХ се очаква водното ниво в района на града да достигне оранжевия праг на предупреждение.

От община Елхово призовават гражданите да спазват безопасно отстояние от коритото на реката и да не навлизат в ниските и заливни терени. Предупредени са хората, които имат животни - да ги изведат от района около реката.