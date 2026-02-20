БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Амнистия във Венецуела: Парламентът одобри законопроект за освобождаване на политически затворници

Снимка: АП/БТА
Парламентът на Венецуела окончателно одобри законопроект за амнистия, който може да доведе до освобождаването на политически затворници.

Текстът беше предложен от изпълняващия длъжността президент Делси Родригес в края на миналия месец. Одобрението бележи рязък обрат за южноамериканската държава - по-малко от 2 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ.

Властите във Венецуела от десетилетия отричат ​​да държат политически затворници. Базирана в страната правозащитна организация изчислява, че над 600 души са задържаните по политически причини.

