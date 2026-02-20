Амнистия във Венецуела: Парламентът одобри законопроект за освобождаване на политически затворници

Парламентът на Венецуела окончателно одобри законопроект за амнистия, който може да доведе до освобождаването на политически затворници.

Текстът беше предложен от изпълняващия длъжността президент Делси Родригес в края на миналия месец. Одобрението бележи рязък обрат за южноамериканската държава - по-малко от 2 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ.

Властите във Венецуела от десетилетия отричат ​​да държат политически затворници. Базирана в страната правозащитна организация изчислява, че над 600 души са задържаните по политически причини.