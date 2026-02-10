БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещу режима във Венецуела: Мачадо заклейми повторното задържане на свой съмишленик

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Снимка: БТА
Венецуелската опозиционерка и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо заклейми повторното задържане на свой съмишленик след освобождаването му от затвора вчера.

Часове след освобождаването си Хуан Пабло Гуанипа - най-видната фигура сред политическите затворници във Венецуела - беше задържан повторно.

Според прокуратурата той е нарушил условията за освобождаването си.

Семейството му казва, че не знае къде се намира той от този момент нататък, докато властите заявиха, че ще искат задържането му под домашен арест.

