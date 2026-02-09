Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е на визита в Армения

Съединените щати ще доставят на Армения продукти и услуги за ядрена енергия на стойност 9 милиарда долара. Това съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който e на двудневно посещение в Ереван.

Арменският премиер Никол Пашинян обяви, че страната му е купила военни дронове от САЩ.

След Армения Джей Ди Ванс ще посети Азербайджан. На среща на върха в Белия дом през август 2025 г. президентът Доналд Тръмп посредничи за споразумение между Армения и Азербайджан.

Двете страни се ангажираха да се откажат от взаимни претенции върху територията си и да се въздържат от употреба на сила.