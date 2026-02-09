БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е на визита в Армения

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

САЩ ще достави на Армения продукти и услуги за ядрена енергия на стойност 9 млрд. долара

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е на визита в Армения
Снимка: БТА
Слушай новината

Съединените щати ще доставят на Армения продукти и услуги за ядрена енергия на стойност 9 милиарда долара. Това съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който e на двудневно посещение в Ереван.

Арменският премиер Никол Пашинян обяви, че страната му е купила военни дронове от САЩ.

След Армения Джей Ди Ванс ще посети Азербайджан. На среща на върха в Белия дом през август 2025 г. президентът Доналд Тръмп посредничи за споразумение между Армения и Азербайджан.

Двете страни се ангажираха да се откажат от взаимни претенции върху територията си и да се въздържат от употреба на сила.

# Джей Ди Ванс #Армения #Азербайджан

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
4
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
5
Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на...
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: САЩ и Канада

Гилейн Максуел отказа да свидетелства пред Конгреса
Гилейн Максуел отказа да свидетелства пред Конгреса
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на почивката на Супербоул Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на почивката на Супербоул
Чете се за: 04:27 мин.
Сурова зима в Чикаго: Замръзна фарът на пристанището край езерото Мичиган (СНИМКИ) Сурова зима в Чикаго: Замръзна фарът на пристанището край езерото Мичиган (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Послания от Супербоул: За първи път изпълнение само на испански език Послания от Супербоул: За първи път изпълнение само на испански език
Чете се за: 00:45 мин.
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
"Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък? "Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък?
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се чупят олимпийските медали - започва разследване
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Извънредни мерки в Куба след като САЩ наложиха енергийна блокада
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ