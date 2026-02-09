Владимир Зографски отпадна след първия кръг на малката шанца в Предацо

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски не успя да намери място сред първите 30 в състезанието на малката шанца от мъжкия индивидуален турнир на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Самоковецът зае 32-ра позиция след първия кръг със сбор от 121.5 точки, като остана само на точка от местата, даващи право на участие във втория кръг.

Зографски изпълни скок от 98 метра, но недостатъчната мощност при оттласкването от трамплина се оказа решаваща и го остави извън продължаването напред в надпреварата. Българинът бе първи в листата на изчакващите, но не успя да се възползва от по-слаб опит на някой от съперниците си.

Това беше първото официално състезателно участие на 32-годишния скачач в Милано/Кортина, където той се включва за четвърти поредни Зимни олимпийски игри в кариерата си.

Германецът Филип Раймунд зае първото място след първия кръг в състезанието по ски скокове на малката шанца в Предацо. Той записа опит от 102.0 метра и събра 135.6 точки, което му донесе лидерската позиция след откриващите спускания.

На втора позиция се нареди французинът Валентин Фубер, който постигна 102.5 метра и 134.6 точки, а трети след първия кръг е норвежецът Кристофер Ериксен Сундал със скок от 103.5 метра и актив от 132.9 точки.

В битката за челните позиции плътно зад тях останаха полякът Кацпер Томасяк и швейцарецът Грегор Дешванден, които са с равен точков актив след първия кръг.