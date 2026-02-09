Актрисата Анета Сотирова ще получи "Икар" за изключителен принос към българския театър. Това обявиха днес от Съюза на артистите в България. Почетни отличия ще получат и проф. Боньо Лунгов - за педагогическата си дейност и доц. Мария Диманова - за чест и достойнство.

Номинирани за най-добра режисура са Боян Крачолов, Стоян Радев и Стайко Мурджев.

Претендентите за приза в категория водеща мъжка роля са Йордан Ръсин, Пламен Димов и Тодор Дърлянов, а сред жените - Радина Думанян, Станка Калчева и Стефка Янорова.

Мотото на тазгодишната церемония е "Да обичаш на инат" в чест на 80-ата годишнина от рождението на Николай Волев. Победителите ще станат ясни на 27 март - Световния ден на театъра.